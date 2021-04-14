«Зимний сезон на «Роза Хутор» завершится 18 апреля. С 1 мая на курорте официально стартует новый летний сезон. Все летние объекты и активности курорта будут открываться постепенно, в зависимости от их готовности и погодных условий. Однако я уверен, что каждый наш гость всегда найдет себе занятие по душе», — цитирует пресс-служба генерального директора курорта Александра Белокобыльского.

Фото: Роза Хутор

Главным предложением курорта в летний период останутся пешеходные прогулки в горах, к услугам гостей – более 80 км и 11 пеших троп разной сложности. Кроме того, «Роза Хутор» совместно с Сочинским нацпарком в откроет еще два новых маршрута.

Фото: Роза Хутор

«Помимо горных походов, туристы смогут совершать различные велопрогулки, посетить парк водопадов «Менделиха», где находится самый высокий водопад в окрестностях Сочи, и этно-хуторе «Шишин двор». Также на «Роза Хутор» продолжит работать семейный веревочный «Йети Парк». В мае начнет работу Детская Горная Академия, где юные гости курорта в игровой форме освоят практические навыки для выживания в лесу: научатся ставить палатку, искать питьевую воду, оказывать первую помощь. В предстоящем летнем сезоне слушателям академии впервые предложат практикум, посвященный пернатым, обитающим на курорте — «Тайная жизнь птиц», — сообщает курорт.

Кроме того, любители активного отдыха смогут совершить сплав на байдарках, каяках и рафтах по реке Мзымта в сопровождении сертифицированного инструктора – от точки пляжа горного озера до моста у вокзала «Роза Хутор».

В пресс-службе также рассказали, что на высоте более 1000 метров над уровнем моря, на берегу горного озера продолжит свою работу «Роза Вейк Парк», где можно заниматься такими водными и пляжными видами спорта, как вейкборд, вейкфоил, фрисби, сап-серфинг, пляжный волейбол и теннис.

Фото: Пресс-служба "Роза Хутор"

«Любителям пляжного отдыха «Роза Хутор» предлагает зону Rosa Beach в Роза Долине, а также новый SunShine Park в Горной Олимпийской деревне c открытым бассейном, зоной лежаков, баней и гастробаром на панорамной смотровой площадке. Для тех, кто предпочитает морские купания, будут организованы регулярные бесплатные шаттлы для поездок на оборудованный пляж курорта в Имеретинской низменности», — сообщает пресс-служба.

Фото: Роза Хутор

В летнем сезоне также продолжат работать популярные аттракционы — подвесной мост, высокогорные качели на Роза Пик и родельбан в Горной Олимпийской деревне.

Как сообщалось, зимний сезон 2021 года стал рекордным для курорта, так как сюда приехали лыжники, не поехавшие в Европу из-за закрытых границ. Продажи ски-пассов на всех трех горнолыжных курортах Сочи выросли на 20%.