«У туристов есть три варианта действий. Первый – это вынужденный возврат в случае отмены рейса, его авиакомпании делают без штрафов по любым типам тарифов. Второй – перебронирование без доплат на любые другие даты в рамках действующего расписания, включая даты после 1 июня. Третий – возможность перебронироваться на специальные вывозные рейсы, которые поставили ряд компаний, включая «Аэрофлот». Пассажиры с билетами Стамбул-Москва, Анталья-Москва уже могут ими воспользоваться», — рассказал Горин.

Он посоветовал пассажирам самостоятельно оценивать ситуацию и, если рейсы скорректированы, получать возврат и оформлять новые билеты.

«Проблем с возвратами мы не наблюдаем, они происходят автоматически. Многие авиакомпании делают возвраты на карточку, которой пассажиры оплачивали билет. Кроме того, все перевозчики, как правило, предлагают без доплаты перебронировать на ближайшие рейсы. Надо учитывать, что часть рейсов будут выполняться по обновленному графику, и очень важно отслеживать изменения в расписании регулярных рейсов. Авиакомпании вправе в случае отмены рейса тут же самостоятельно сделать перебронирование, о чем просто уведомляют клиентов. Поэтому важно отслеживать расписание и статус рейса. Мы уже проходили это в марте 2020 года», — сказал он.

По словам Горина, туристам нужно обращаться по месту приобретения билетов. «Турагенты и авиакомпании оказывают поддержку через свои колл-центры. 60-70% авиабилетов продаются через турагентства. Еще один эффективный способ – переписка с сервисами поддержки. Мы рекомендуем пассажирам проверять актуальную информацию на электронной почте и мобильных телефонах в стране пребывания для получения смс-уведомлений», — добавил эксперт.

Он также рассказал, что через Стамбул многие российские туристы добирались на курорты Египта Хургаду и Шарм-аль-Шейх, куда запрещены прямые чартерные программы. «Напомню, что в Египет сейчас увеличено количество рейсов не только по маршруту Каир-Москва, но и из других аэропортов России. Это тоже вариант возвращения домой: если вдруг рейс иностранной компании отменен, то можно добраться до любого города РФ, а дальше оформлять внутренний перелет", — пояснил Горин.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ. Также сохраняются на взаимной основе два рейса в неделю по маршруту Москва-Стамбул.