"Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения", — заявил в среду Патрушев на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в Крыму.

"Нарастание террористических угроз обусловлено агрессивной, антироссийской политикой Украины, попытками формирования на полуострове подпольных ячеек запрещенных международных террористических организаций, прежде всего таких, как "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и "Свидетели Иеговы" (обе запрещены в РФ — ИФ)", — сказал секретарь Совбеза.