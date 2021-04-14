«На майские праздники будет запущен новый круговой железнодорожный туристический маршрут выходного дня Москва – горный парк «Рускеала» – Выборг – Москва. Скоростной поезд «Стриж», который будет курсировать на маршруте, станет для путешественников отелем на колесах», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, туристический поезд отправится с Курского вокзала Москвы 30 апреля и 7 мая (23:09). В пути он совершит остановку на станции Сортавала, откуда проследует на паровозной тяге до горного парка «Рускеала». Из Рускеалы поезд отправится в Выборг и вернется на Курский вокзал столицы 3 и 10 мая (7:57 утра). Стоимость билета – от 2 025 рублей.

«Для удобства туристов расписание составлено так, чтобы за два выходных дня можно было прогуляться по карельскому горному парку «Рускеала» и осмотреть достопримечательности Выборга», — подчеркнули в РЖД.

Также в компании сообщили, что для пассажиров будут работать вагон-ресторан и вагон-бар, где можно будет заказать питание и напитки.