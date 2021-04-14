Как сообщается в пресс-релизе компании, она понесла потери в размере около 700 млн фунтов стерлингов ($965 млн) этой зимой на фоне приостановки большинства рейсов из-за роста заболеваемости COVID-19 и закрытия границ.

EasyJet прогнозирует, что в третьем квартале 2021 финансового года (в апреле-июне) она будет использовать не более 20% обычных перевозочных мощностей. Однако объем перевозочных мощностей, как ожидается, вырастет с конца мая.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Европе, и с учетом ускорения программ вакцинации большинство стран планируют возобновить на должном уровне полеты в мае. У нас есть операционная гибкость, чтобы быстро увеличить перевозки", — сказал главный исполнительный директор easyJet Йохан Лундгрен, отметив, что компания "имеет все возможности для восстановления этим летом и после него".

По оценкам easyJet, доналоговый убыток за шесть месяцев, завершившихся в марте, составил от 690 до 730 млн фунтов стерлингов, что немного лучше, чем прогнозировали аналитики. Выручка за этот период снизилась на 90%, до 235 млн фунтов стерлингов, в связи с резким падением числа пассажиров.

Котировки акций easyJet повышаются на 3,1% в ходе торгов в среду. Рыночная стоимость авиакомпании с начала текущего года выросла почти на 15%.