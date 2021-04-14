«Закрываются спортзалы, бассейны, салоны красоты, хамамы, сауны и т.д. Кафе, рестораны и другие предприятия общепита работают только «на вынос» и на доставку на дом в определенные часы. В отелях запрещено проводить публичные ифтары (разговение – ИФ-Туризм). Пользоваться услугами ресторанов в отелях могут только проживающие в них туристы. Фальшивые бронирования будут пресекаться», — говорится в сообщении дипмиссии.

Кроме того, в стране вводятся ограничения на междугородние поездки: передвигаться между провинциями без уважительной причины нельзя. «Также обращаем внимание, что требование представлять негативный результат ПЦР теста при въезде в Турцию продляется до 31 мая», — подчеркнули в дипмиссии

Как уточняется, новые ограничительные меры вступают в силу 14 апреля и будут действовать до 17 мая. Если в первые две недели Рамадана ситуация не изменится в лучшую сторону, будут введены дополнительные ограничения.

«По всей стране продолжит действовать комендантский час в выходные дни (с 19:00 пятницы по 5:00 понедельника). Сроки действия комендантского часа в будние дни изменились. Отныне запрет на выход из дома будет вступать в силу не в 21:00, а в 19:00 и действовать до 5:00. В выходные дни при необходимости граждане (за исключением лиц старше 65 лет и младше 18 лет) смогут посещать ближайшие от дома продуктовые магазины, мясные/овощные лавки, пекарни пешком (за исключением граждан с ограниченными возможностями). Продуктовые магазины, мясные/овощные лавки будут открыты с 10:00 до 17:00», — говорится в сообщении дипмиссии.

В рамках новых мер выходить на улицу лицам старше 65 лет и младше 18 лет в выходные дни запрещено. Вновь вводятся ограничения для этих возрастных категорий на выход на улицу в рабочие дни: лица старше 65 лет могут выходить в промежуток с 10:00 до 14:00, младше 18 лет — с 14:00 до 18:00. Вступает в силу запрет на использование ими общественного транспорта.

Госучреждения переходят на график работы с 10:00 до 16:00. Остальные предприятия будут работать с 7:00 до 18:00, сетевые супермаркеты — с 10:00 до 18:00. Школы, кроме учащихся 8 и 12 классов, переходят на дистанционное образование. Дошкольные учреждения продолжают работу.

Отмечается, что в стране запрещены свадьбы, помолвки и подобные мероприятия.

Турция в последние дни бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом. Так, во вторник в стране было выявлено 59,2 тыс. новых случаев. Всего заболели почти 4 млн человек, умерли 34,5 тыс..

Российские власти приняли решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня для предупреждения завоза коронавируса.