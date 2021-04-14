"17 и 24 апреля с раннего утра до 11:05 включительно аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" будут курсировать по стандартному расписанию. Рейсы в сторону аэропорта с 11:35 до 23:05 включительно будут отменены. Поезда отправятся с Белорусского вокзала в аэропорт в 13:00, 18:05, 20:35 и 23:35, время в пути будет незначительно увеличено в пределах 10 минут", — говорится в сообщении.

Из аэропорта "Шереметьево" 17 и 24 апреля аэроэкспрессы будут курсировать по графику до 11:15. Также в соответствии со стандартным расписанием состоятся рейсы отправлением из "Шереметьево" в 12:15, 14:15, 15:45, 19:45 и 22:45. Остальные рейсы из аэропорта в указанные даты отменены.

18 и 25 апреля уехать с Белорусского вокзала в аэропорт можно будет в 8:05, 9:35 и 11:55. Остальные рейсы до 12 часов отменены. С 12:05 поезда будут курсировать в соответствии с регулярным графиком каждые 30 минут. Из аэропорта в эти даты аэроэкспрессы утром отправятся только в 5:45 и 9:15. С 12:15 поезда будут курсировать по стандартному расписанию каждые полчаса.

Для удобства пассажиров в указанные даты компания увеличит частоту курсирования экспресс-автобусов от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево". Автобусы будут отправляться каждые 15 минут.

Терминал "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале будет работать в обычном режиме. В случае прибытия пассажира на Белорусский вокзал сотрудники компании помогут подобрать оптимальный маршрут в аэропорт, отмечает компания.

Перевозчик рекомендует пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% — у "Российских железных дорог".