"Очень много было оформлено билетов для пассажиров, которые через Турцию отправлялись в другие страны мира. На рейсах через Стамбул иногда в день было не менее тысячи пассажиров, которые путешествовали на курорты Египта, на острова. Было доступно около 200 направлений по всему миру», — рассказал он.

По словам эксперта, оценить точное число российских туристов, которые сейчас застрянут за рубежом из-за отмены рейсов, могут только авиакомпании.

«Поскольку речь идет о регулярных рейсах, то даже примерное число застрявших за рубежом пассажиров и самостоятельных туристов смогут сказать только авиакомпании. Мы называли цифры по организованным туристам, но там не учтены 20% путешественников, которые бронировали отдельные виды услуг – отель, перелет, трансфер. Пассажиров, которые приобретали услуги напрямую у агрегаторов, мы посчитать не сможем», — добавил Горин.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ. Также сохраняются на взаимной основе два рейса в неделю по маршруту Москва-Стамбул.