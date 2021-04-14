"Согласно поправкам, бесплатно посещать музеи области смогут инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, участникам боевых действий дается право льготного посещения", — говорится в сообщении.

Изменения внесены по предложению членов общественного совета при народном военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты".

По данным на 1 марта 2021 года, в Ростовской области в органах социальной защиты населения состоят на учете 13 708 ветеранов, 1 570 инвалидов Великой Отечественной войны, 37 тысяч ветеранов боевых действий.