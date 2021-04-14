"На сегодняшний день уже забронировано порядка 68% мест в здравницах и пансионатах. В отелях, которые расположены на первой линии, свободных номеров на первые числа мая уже нет", — написал Богодистов в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что спрос на отдых в Геленджике на майские праздники в этом году очень активный и превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

"Прогнозируем, что число туристов в период с 1 по 10 мая достигнет 65 тысяч человек. Ожидаем, что уровень загрузки объектов санаторно-курортного комплекса составит порядка 85%", — отметил он.

К началу мая в Геленджике откроются 50 сезонных предприятий — пансионатов, отелей, мини-гостиниц, гостевых домов. По данным служб бронирования, которые приводит Богодистов, ожидаются гости из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Ставрополя, Воронежа, Санкт-Петербурга и Ростовской области.