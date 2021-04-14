Рейс Smartwings № QS886/7 (Czech Airlines – рейс № OK4886/7) по маршруту Прага – Санкт-Петербург – Прага будут выполняться с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям по следующему расписанию: Прага 11:20 – Петербург 14:40, Петербург 15:30 – Прага 17:00.

Авиасообщение между Петербургом и столицей Чехии было приостановлено весной 2020 года в связи с началом пандемии коронавируса.

Компания Czech Airlines, входящая в состав Smartwings Group, по-прежнему выполняет рейсы по маршруту Прага – Москва – Прага с частотой три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям.