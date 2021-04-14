«Идут жалобы граждан, что, поскольку закрываются страны или не открываются по причине коронавируса, люди сориентировались на внутренний туризм. Тут же наши туркомпании очень резко начали поднимать цены вместо того, чтобы, наоборот, создать привлекательные условия для граждан. Вместе с ФАС обратите пожалуйста на это внимание, чтобы не было необоснованного роста цен в наших санаториях, домах, отдыха, гостиницах», — сказала она на заседании Совфеда в среду.

Матвиенко добавила, что, по информации СМИ, сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых в Египте на курортах «все включено».

«Мы отталкиваем наших граждан от собственных туристических объектов, курортов, гостиниц. Поэтому поручение комитету давайте дадим, чтобы вместе с ФАС эту тему держали на контроле», — сказала спикер.

Россия с 15 апреля по 1 июня закрыла авиасообщение с Танзанией и Турцией из-за ухудшения там ситуации с заболеваемостью коронавирусом. По информации Ассоциации туроператоров, на этот период путевки в Турцию приобрели около 600 тыс. человек, в Танзанию – около 7 тыс.