«Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов – по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки», — сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

Ранее там сообщили, что открыли горячую линию для пострадавших туристов по телефону +7 (495) 018-64-11.

«На горячей линии туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Также можно узнать телефоны горячих линий всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, и контакты авиакомпаний и консульств, если вы – самостоятельный путешественник», — добавили в пресс-службе Ростуризма.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу в этих странах.

Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ. Также сохраняются на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристических путевок с 15 апреля по 1 июня.