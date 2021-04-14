«По номеру +7-495-018-64-11 с 9:00 до 21:00 можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полетов вопросы, звонок бесплатный. Горячую линию открыл и Общероссийский народный фронт, ее номер – 8-800-200-34-11, в голосовом меню необходимо нажать цифру «2». На вопросы туристов ответят волонтеры в рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Звонок бесплатный. Время работы – с 8:00 до 20:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как рассказали в Ростуризме, основные вопросы, с которыми обращаются российские туристы – как вернуть деньги за приобретенные путевки, что делать туристам, которые сейчас уже отдыхают в Турции или Танзании, что делать, если туроператор не отвечает на звонки, нужно ли, по возвращению в Россию, находится на обязательной самоизоляции и другие.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу в этих странах.

Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ. Также сохраняются на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристических путевок с 15 апреля по 1 июня.