"Китайский рынок представляет огромный интерес. Я не преувеличиваю. Когда эта ситуация (карантин — ИФ) все-таки как-то разрешится, мы, безусловно, зайдем на китайский рынок. Не только из традиционных пунктов наших полетов, но и новых. Дальний Восток нами рассматривается, в том числе, как одна из точек для старта для программ полета по Китаю. Мы серьезно пересмотрели свои подходы в отношении тех или иных рынков", — отметил Маттис.

Он напомнил, что изначально авиакомпания специализировалась, в первую очередь, на международных перевозках. "То, что мы, в силу действующих обстоятельств, переключились на развитие российского сегмента, не означает, что мы отказались от намерений и планов по развитию международных рынков", — заметил коммерческий директор.

Под влиянием пандемии, по его словам, авиакомпания отказалась от концентрирования на точке вылета из Москвы и начале развивать межрегиональные полеты.

"Это интересная и перспективная ниша. У нас появилось 5-7, в зависимости от того как считать, региональных хабов, либо региональных точек базирования самолетов, из которых мы выполняем полеты", — сказал Матисс, уточнив, что "московские объемы" у авиакомпании занимают около 30% в зависимости от сезонности.