Он напомнил, что изначально авиакомпания специализировалась, в первую очередь, на международных перевозках. "То, что мы, в силу действующих обстоятельств, переключились на развитие российского сегмента, не означает, что мы отказались от намерений и планов по развитию международных рынков", — заметил коммерческий директор.
Под влиянием пандемии, по его словам, авиакомпания отказалась от концентрирования на точке вылета из Москвы и начале развивать межрегиональные полеты.
"Это интересная и перспективная ниша. У нас появилось 5-7, в зависимости от того как считать, региональных хабов, либо региональных точек базирования самолетов, из которых мы выполняем полеты", — сказал Матисс, уточнив, что "московские объемы" у авиакомпании занимают около 30% в зависимости от сезонности.