"Я не вижу политического подтекста в этом решении", — цитируют Чавушоглу в среду турецкие СМИ.

В то же время он отметил, что такое решение будет иметь негативные последствия для турецкого туристического бизнеса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.

"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года", — сказала Голикова на брифинге в понедельник.

Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ и направлений для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняются на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристических путевок также с 15 апреля по 1 июня.