"Что касается убытков, то я бы пока не говорил об этом. Мне кажется, считать рано. Что касается субсидии, имеет смысл по этому поводу переговорить с туроператором, потому что заказчиком чартерных рейсов является наш туроператор. В целом, у нас бизнес носит диверсифицированный характер. Я думаю, что мы справимся", — полагает Маттис.

Коммерческий директор Nordwind заметил, что авиакомпания осуществляет не только чартерные рейсы, но и выполняет большую регулярную программу полетов.

"Мы летали в Турцию не только в Анталию, не только в курортные направления, но и в Стамбул. У нас была, и сохраняется на сегодняшний момент, скажем так, учитывая, что это временное явление (отмена рейсов в Турцию — ИФ), огромная региональная сеть полетов из городов РФ в Стамбул.

В настоящий момент авиакомпания работает над графиком вывозных рейсов в РФ и ожидает официальную информацию о порядке возвращения путешественников, находящихся в Турции. По словам собеседника, график появится в ближайшее время.

Nordwind пока не планирует увеличивать частоту рейсов после возобновления полетов в Турцию.

"Наша программа полетов носит сбалансированный характер. Думаю, что мы будем в первую очередь ориентированы на то, чтобы реализовать те планы, которые были изначально заявлены", — пояснил Матисс.

Как сообщалось, что Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы в Турцию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране. При этом сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю "Москва-Стамбул" и "Стамбул-Москва" и будут организованы вывозные рейсы для граждан РФ, кто в настоящий момент находится на отдыхе в Турции.

Турция была одной из первых стран, куда РФ разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте прошлого года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.