Инцидент произошел накануне утром, когда 51-летняя туристка и ее спутник пошли кататься на необорудованной для тюбинга трассе.

"Мужчина взял в прокате для женщины сноутюбинг. Она стала спускаться со склона по не оборудованной для спуска на тюбинге трассе. Мужчина потерял ее из вида, помощи в поисках знакомой он попросил у работников комплекса. Они обнаружил женщину без сознания за пределами трассы около металлической постройки", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели спустили женщину к подножью горы, где передали ее медикам. Впоследствии туристка скончалась в больнице от полученных травм.