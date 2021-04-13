Фестиваль будет идти с 14 по 18 апреля, на его площадке ремесленники представят домашний текстиль, посуду из дерева и керамики, изделия из джута, авторские картины, куклы-обереги и другое.

Также гости фестиваля смогут порадовать себя и близких фермерской продукцией, чаем ручной сборки, натуральными сладостями и многим другим.

В выходные дни в рамках фестиваля пройдут мастер-классы для детей из взрослых – гости могут освоить традиционную роспись, попробовать ткать на станке, написать картину шерстью, освоить гончарный круг и многое другое.

В последний день фестиваля, 18 апреля, гости могут поучаствовать в создании новых уральских брендов.

"Совместно с проектом «Сувенир-завод» на площадке фестиваля будет проходить воркшоп, где любой желающий сможет попробовать себя в качестве дизайнера и создать свой уникальный сувенир, в котором будут сочетаться традиции и современность", — поясняют в департаменте информполитики региона.

Также в воскресенье запланирована интерактивная программа от этнографического парка «Земля предков»: дети и взрослые познакомятся с весенними обрядами и обычаями народа манси, поучаствуют в мастер-классе по выпечке хлеба

Фестиваль «Иван-да-Марья» проходит при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области.