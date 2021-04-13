"Временно исполняющим обязанности министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана назначен первый замглавы Минтуризма РД Эмин Мерданов. Соответствующий указ глава региона Сергей Меликов подписал сегодня, 13 апреля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мерданов — выпускник МГУ, в министерстве по туризму и народным художественным промыслам Дагестана он работал с сентября 2020 года.

Ранее сообщалось, что врио главы Дагестана Сергей Меликов освободил от должности арестованного по делу о мошенничестве и хищению 620 млн рублей врио министра по туризму и народным художественным промыслам региона Расула Ибрагимова.