«В период с 15 апреля по 1 июня «Аэрофлот» выполнит регулярные рейсы в Стамбул 16, 18 апреля, и далее – дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Пассажирам отмененных в период с 15 апреля по 1 июня 2021 года рейсов «Аэрофлота» Стамбул — Москва и Анталья – Москва предлагается переоформление билетов на выполняемые рейсы без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление», — говорится в сообщении.

Для возвращения пассажиров «Аэрофлота» из Антальи авиакомпания запланировала выполнение трех специальных вывозных рейсов в Москву 17, 24 и 30 апреля.

«Пассажирам с билетами на рейсы между Москвой и Стамбулом/Антальей или между Санкт-Петербургом и Антальей, по которым перевозка уже началась, но обратный перелет запланирован в период с 15 апреля по 01 июня, либо неиспользованными односторонними билетами, обмен на указанные выше рейсы осуществляется без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление (в том числе через Москву для перевозок между Санкт-Петербургом и Антальей)», — сообщает перевозчик.