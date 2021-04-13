Капитан маломерного судна "Атолл" признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Владелец судна осужден за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что вечером 5 июля 2019 года в акватории Черного моря в районе поселка Джубга Туапсинского района в 300 метрах от береговой линии перевернулся прогулочное судно "Атолл" под управлением жителя Краснодарского края.

В результате происшествия погибли две женщины.

Следствием установлено, что на судне во время морской прогулки находилось 49 отдыхающих, в том числе 19 детей, хотя его максимальная вместимость составляла 11 человек.

"В конструкцию судна были внесены существенные изменения, которые привели к ухудшению показателей остойчивости, запаса плавучести и его непотопляемости, а двигатель и вовсе был неисправен", — отмечает пресс-служба.

Приговором Туапсинского районного суда собственнику судна назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, а водителю в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что на борту в момент происшествия находились 55 человек, в том числе 12 детей. Водитель по решению суда был задержан и заключен под стражу.

Владелец судна, бизнесмен из Ставропольского края, первоначально проходил по делу как свидетель.