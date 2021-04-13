В ближайшее время от специальных коробов освободят 74 статуи в Екатерининском и Александровском парках. Первыми по традиции раскроют статуи перед фасадом Екатерининского дворца со стороны плаца, скульптуру и мраморный фонтан в Собственном садике, затем на Эрмитажной аллее раскроют 22 подлинные венецианские мраморные скульптуры, которые осенью дополнительно укутывали в холстину.

При этом знаменитая "Девушка с кувшином" все еще находится на выставке в "Манеже" и вернётся в конце мая.

В коллекции парковой скульптуры музея есть античные мозаики I-III веков, декоративная скульптура первой четверти XVIII века, произведения Джованни Бонаццы, Бортоло Модоло, Джованни Дзордзони и других мастеров.

С 24 апреля для посетителей откроются Фрейлинский и Висячий садики, а также павильон "Шапель" в Александровском парке.