"В этом году летней оздоровительной кампанией планируется охватить почти 200 тыс. детей. Для соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в местах отдыха и оздоровления детей будут в наличии рециркуляторы, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства", — приводятся в сообщении слова и.о. министра образования региона Евгения Козюры.

У детей должна быть медсправка и заключение об отсутствии у ребенка контакта с инфекционными больными.

В лагерях не будут проводиться массовые мероприятия в закрытых помещениях. Кроме того, родители не смогут навещать детей, находящихся в загородных лагерях.

Отмечается, что для соблюдения социальной дистанции детские кровати в спальнях будут расставлены дальше друг от друга.