«Туроператоры с воодушевлением отнеслись к заявлениям представителей МИД о возможном открытии Египта. Они уверены, что в кратчайшие сроки смогут поставить чартерные программы на египетские курорты. Все ждут официального разрешения правительства, а с египетской стороны все давно готово – отели работают, выполняются экскурсионные программы», — сказала она.

Тюрина считает, что на первом этапе, скорее всего, будут разрешены рейсы на курорты из аэропортов Москвы и Петербурга, а затем к ним подключатся региональные аэропорты. Она напомнила, что часть туроператоров с 2018 года предлагают туры в Египет с перелетом через Каир, они востребованы, но стоят дороже, чем поездки с прямым перелетом на курорты из-за более дорогой перевозки.

«Египет привлекателен тем, что цены в отелях там традиционно были ниже турецких, а сейчас, если разрешат чартеры, стоимость пакетных туров снизится на 30-40% по сравнению с тем, что предлагается сейчас. Туроператоры считают, что на организацию программ им потребуется от нескольких дней до недели, так как свободные самолеты у них сейчас есть», — подчеркнула представитель РСТ.

Она подчеркнула, что в Египет можно будет перенести средства тех туристов, которые в 2020 году не смогли вылететь за рубеж из-за пандемии, а сейчас остались без отдыха из-за закрытия Турции и Танзании.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов во вторник заявил журналистам, что в ближайшее время будет объявлено о возобновлении чартеров в Египет. По его словам, «все практически предрешено». На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров заявил в ходе визита в страну, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортами.

Источник в авиационных кругах во вторник заявил «Интерфаксу», что авиасообщение с курортами будет возобновлено во второй декаде мая.