Это на 12 меньше показателя 2019 года, сообщило Управление гражданской авиации Китая (CAAC).

На крупнейшие аэропорты страны в прошлом году пришлось около 70% общего объема авиапассажирских перевозок. Пассажиропоток воздушных гаваней в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу составил 18,2% от общего объема всех авиаперевозок, сообщает агентство "Синьхуа".

По состоянию на конец 2020 года, общее количество сертифицированных гражданских аэропортов в Китае достигло 241 по сравнению с 238 годом ранее. Ранее CAAC заявляла о намерении построить более 30 гражданских аэропортов до 2025 года.