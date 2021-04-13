"В Москве открылась речная навигация! Сегодня в столице начнут курсировать суда, которые зимовали в границах города", — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что открытие навигации будет проходить в три этапа. Со вторника, 13 апреля, по реке начали курсировать зимовавшие в городе теплоходы. Как ожидается, 24 апреля откроются шлюзы, в Москву сможет попасть остальной речной транспорт. Наконец, 30 апреля на Северном речном вокзале откроется круизное судоходство.

"Речной транспорт имеет большое значение для Москвы. (...) Мы продолжим развивать транспортную инфраструктуру таким образом, чтобы жители города могли комфортно передвигаться по городу", — привели в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.