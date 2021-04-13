Сообщается, что пассажиры Utair смогут обменять билеты на более поздние даты или получить денежные средства за вынужденный возврат.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что "ЮТэйр" летает в Стамбул только из Грозного и Махачкалы, а на Занзибар — из Москвы.

Как сообщалось, в понедельник оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. По оценке Ассоциации туроператоров, в Турцию на этот период было продано около 600 тыс. путевок, в Танзанию — около 7 тыс.