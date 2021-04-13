Как напоминает ведомство, правовые основы обеспечения безопасности туристов в странах временного пребывания закреплены статьей 14 Закона № 132-ФЗ, в соответствии с которой в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, они праве потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. В этом случае при расторжении договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

«Для потребителей, уже заключивших соответствующий договор, важно иметь в виду, что информация о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности их жизни и здоровья и факт принятия соответствующих мер со стороны Российской Федерации, направленных на предотвращение связанных с этим рисков, является свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении (статья 10 Закона № 132-ФЗ и статья 451 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе в досудебном порядке, ибо как таковое право на судебную защиту никоим образом не исключает возможности достижения на этот счет соглашения сторон в случае заявления туристом соответствующего требования до направления иска в суд», — говорится в разъяснении Роспотребнадзора.

Агентство также напоминает, что его территориальные органы консультируют потребителей туристских услуг и оказывают им содействия в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.

Россия запретила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня в связи с ухудшением там эпидемиологической обстановки.