Фото: Роза Хутор

«16 апреля 2021 года в 12.00 на курорте «Роза Хутор» пройдет торжественная церемония открытия обновленной Аллеи славы. Ее авторами являются скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин. По творческому замыслу золотые медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей, которыми во времена античности украшали победителей, разместятся на ограждении набережной реки Мзымты по всей центральной части курорта в Роза Долине», — говорится в сообщении.

Аллею славы откроют президент Олимпийского комитета России, 4-кратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, чья персональная медаль также будет там установлена, и генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

«Свое участие в мероприятии также подтвердили 3-кратная олимпийская чемпионка Галина Горохова, 2-кратные олимпийские чемпионы Александр Зайцев, Светлана Ишмуратова, Светлана Хоркина, Анатолий Старостин, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Всего на Аллее славы «Роза Хутор» будет открыто 25 персональных медалей великих отечественных спортсменов-олимпийцев», — рассказали в пресс-службе.

Фото: Роза Хутор

В 2015 году на «Розе Хутор» была открыта Аллея чемпионов — в брусчатке набережной появились золотые звезды Лидии Скобликовой, Ирины Родниной и Александра Зайцева, Светланы Ишмуратовой. В последующие годы на курорте были установлены звезды других титулованных спортсменов.

Во время зимних Олимпийских игр 2014 года на «Розе Хутор» было разыграно 30 комплектов медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей.