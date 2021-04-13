Полетная программа в столицу Армении стартует 19 апреля, рейсы будут осуществляться по понедельникам. Вылет из Оренбурга — в 14:55, вылет из Еревана — в 17:50.

Первый рейс компании из Оренбурга в Ош запланирован на 20 апреля, рейсы будут выполняться по вторникам. Вылет из Оренбурга — в 14:00, вылет из Оша — в 19:20. Время в пути составит около 3 часов.

Согласно расписанию аэропорта Оренбурга, другие авиакомпании не работают на этих маршрутах.

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту. Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Шереметьево" (Москва). Парк авиакомпании состоит из 34 воздушных судов Boeing-737, Boeing-777, A330 и A321.