Вайс не считает, что бизнес-поездки будут такими же, как раньше. "Но считаю ли я, что возвращение к деловым поездкам произойдет? Конечно", — сказал он.

Авиакомпании отмечают высокий спрос на туристические поездки при открытии границ, однако одним из основных вопросов для отрасли является то, сколько компании потеряли корпоративных клиентов из-за перехода на удаленную работу и технологии видеосвязи.

Глава Virgin Atlantic считает, что люди устали от таких платформ, как Zoom и Microsoft Teams, однако отрасль неминуемо пострадает из-за изменения способов работы.

На фоне сохраняющихся во многих странах локдаунов сложно спрогнозировать будущее деловых поездок, на которые приходится 75% выручки на некоторых рейсах, отмечает PwC.

В Европе 40% бизнес-путешественников собираются реже совершать поездки после снятия ограничений, свидетельствуют данные опроса YouGov.

Virgin Atlantic зарекомендовала себя в премиум-сегменте, который, как ожидает Вайс, будет расти благодаря сбережениям потребителей за последний год.

"Возможно, нам придется снизить цены, если мы захотим привлечь больше людей к премиум-путешествиям. И мы сделаем это. Спрос есть", — сказал он.

Правительство Великобритании в прошлом году отказалось предоставлять помощь Virgin Atlantic. Авиакомпания сократила издержки и привлекла частное финансирование, включая кредит на сумму 100 млн фунтов стерлингов от Virgin Group Ричарда Брэнсона.

Virgin Atlantic за последний год также получила выручку в размере $500 млн от перевозок грузов. Около 60% самолетов авиакомпании продолжают совершать полеты благодаря росту грузовых перевозок.

"Грузы — это хорошо, однако лишь грузов недостаточно. Нам необходимо продолжать пассажирские операции, нам необходимо возобновление полетов летом", — сказал глава авиакомпании.

Вайс также выразил недовольство осторожным планом британского правительства по возобновлению поездок, которые разрешены только по особым обстоятельствам по меньшей мере до середины мая.