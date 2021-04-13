«Мы искренне переживаем, что деньги, выделенные государством на третий этап программы, могут закончиться несколько раньше, чем сроки действия распродажи, озвученные государством. Пользуясь случаем, прошу обратить на это внимание и предусмотреть выделение дополнительных средств, потому что туристы могут оказаться в неприятном состоянии, ведь даты акции известны, люди на них ориентируются», — сообщил генеральный директор туроператора «Алеан» Илья Уманский на онлайн пресс-конференции во вторник.

По его словам, распродажа туров с кешбэком – очень эффективная мера поддержки. На третьем этапе наблюдается возросший интерес туристов к программе. «Если на первых двух этапах мы фиксировали недостаточную осведомленность туристов, то сейчас большое число туристов участвуют в этой программе», — добавил Уманский.

Поддерживает эксперта и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Спрос на туры по распродаже с кешбэком очень хороший. Сейчас он еще разогреется после закрытия Турции, потому что какая-то часть туристов все равно переориентируются. А у нас ситуация, при которой этап программы может завершиться сильно раньше. Конечно, это огорчит туристов и не очень хорошо отразится на имидже и репутации внутреннего туризма. Было бы неплохо, выделить дополнительные средства», — сказал он порталу «Интерфакс-Туризм».

Как пояснил Ромашкин, туристы уже устали переносить туры, многие не первый раз за время пандемии инвестировали в отдых, и все это находится в подвешенном состоянии. «Я думаю, что какие-то деньги будут еще выделены, может быть миллиард, но этих средств все равно не хватит до окончания программы», — заключил он.

Правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа распродажи туров 2 млрд рублей. Согласно ее условиям, размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Кешбэк за туры будет начисляться туристам до исчерпания этой суммы. Третий этап распродажи начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня.

1 апреля глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что россияне приобрели туров на 4,5 млрд и получили от государства 800 млн рублей в виде кешбэка.

Как считают туроператоры, ажиотажный спрос на туры по России в рамках программы приведет к тому, что выделенных средств хватит только до конца апреля.

Программа туристического кешбэка реализуется для поддержки туристической отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса. Всего в 2020 году на нее было выделено 15 млрд рублей, первые два этапа распродажи туров по России прошли в августе, а затем сентябре-декабре 2020 года. По их итогам было продано туров на 6,5 млрд рублей, а сумма кешбэка, возвращенного государством, составила более 1,2 миллиарда рублей.