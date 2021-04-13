«Могу ответственно сказать, что для всех туристов, которые планировали отдохнуть за рубежом и, в частности, в Турции, места на побережье российском, Краснодарского края, Крыма точно найдутся. В этот период отели не загружены под завязку и достаточно свободных мест, чтобы все туристы могли найти себе размещение», — сказал он на онлайн пресс-конференции во вторник.

Эксперт напомнил, что до пандемии по России путешествовало больше 60 млн человек ежегодно.

«Этот объем не снился ни одному зарубежному направлению, и можно говорить, что большинство россиян выбирает отдых внутри страны. В первую очередь, потому, что отдых в России стоит недорого. Есть незначительный сегмент, отели высокого уровня категорий 4-5*, которые в стране слабо представлены. В этом сегменте из-за невысокой или отсутствующей конкуренции мы фиксируем достаточно высокие цены», — отметил Уманский.

Также он заявил, что цены на объекты размещения выросли незначительно, а с учетом действующего третьего этапа распродажи туров с кешбэком стоимость номера будет как в прошлом году, а может быть и ниже. «Мы сравнили данные с января по март по раннему бронированию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – Сочи вырос на 6%, Анапа на 6,8%, Геленджик на 6,4% и лидер роста Крым, где цены выросли на 7,3%. Это явно не те заоблачные цифры (30-50%), о которых мы регулярно слышим», — подчеркнул Уманский.

По его словам, недорогой отдых на российским курорте можно провести, если забронировать размещение в гостиницах эконом-класса или трехзвездочных отелях.

В то же время исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе утверждает, что места на черноморском побережье действительно есть, но, в основном, в бюджетном сегменте с низким уровнем сервиса.

«Части туристов, которые не поедут в Турцию, туроператоры могут предложить отдых на российских курортах. Но объем продаж туда на майские праздник был настолько высоким, что все приличное уже продано, мест просто нет. Там будет аншлаг и столпотворение. Выбор туристов в пользу российских курортов во многом зависит от готовности снизить уровень гостиницы и снизить требования к отдыху», — сказала она, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы» во вторник.

По данным Российского союза туриндустрии, в этом году 65% российских туристов планируют путешествия по России и 35% — за рубеж.