"Оплатить проезд в общественном транспорте Перми и Комсомольска-на-Амуре можно будет с помощью транспортной карты "Тройка". Постановление о выделении 24,9 млн руб. на внедрение "Тройки" в качестве средства оплаты общественного транспорта в этих городах подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "Тройка" работает за пределами Москвы в Тульской области, а также в Подмосковье, где с 14 апреля число маршрутов, на которых действует это средство оплаты, увеличат с 400 до 700.

Заинтересованность в интеграции билетных систем на базе столичной транспортной карты выразили более 40 регионов и городов России, включая Владимирскую, Мурманскую, Ленинградскую, Ростовскую, Смоленскую и Ярославскую области, города Сочи и Ульяновск, отметили в столичной мэрии.

Обращение транспортной карты "Тройка" в Москве началось весной 2013 года. В настоящее время выпущено более 35 млн экземпляров карты.