"Пассажиры авиакомпании "Уральские авиалинии", имеющие билеты на регулярные или чартерные рейсы из/в Турцию на период вылетов с 15 апреля по 1 июня 2021 года, могут произвести вынужденный возврат без штрафов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что о порядке возвращения российских граждан из Турции и графике вывозных рейсов будет сообщено позже.

Как сообщалось, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. Авиакомпания эксплуатирует на условиях операционного лизинга 50 лайнеров производства Airbus: три А320neo, два A321neo, 23 А320, 17 А321 и пять А319.