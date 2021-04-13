"14 апреля музей "Тульский кремль" и Тульский военно-исторический музей будут закрыты для посещения по техническим причинам", — говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба правительства региона сообщила, что в среду в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля губернатор Алексей Дюмин выступит с ежегодным посланием к жителям области и депутатам Тульской областной думы.

Кроме депутатов облдумы при оглашении послания будут присутствовать члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены молодежного парламента региона, представители СМИ и общественности.