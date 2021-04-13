"В прогнозный план приватизации госимущества Якутии на 2021-2023 годы были включены акции АО "Авиакомпания "Якутия" в размере 25% плюс 1 акция от уставного капитала общества", — говорится в сообщении.

Решение принято в рамках консолидации авиапредприятий Дальнего Востока, создания единой маршрутной сети и необходимой инфраструктуры объединенного перевозчика.

Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время своей поездки на Камчатку сообщал, что еще не все регионы передали акции своих авиакомпаний в капитал единой дальневосточной авиакомпании. Он поручил главам Якутии, Камчатки, Хабаровского края и Чукотки ускорить оформление процедур по передаче пакетов акций.

Сообщалось также, что в капитал единой дальневосточной авиакомпании войдут Сахалинская область (50% минус 1 акция), а также еще 10 регионов Дальнего Востока в равных долях (по 5%) и РФ ("золотая акция"). Для этого регионы передадут 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление сахалинской "Авроре", на базе которой формируется единый перевозчик.

Ожидается, что объединенная авиакомпания будет перевозить порядка 2 млн человек в год, из которых на местных маршрутах — не менее 283 тыс. человек, на региональных и межрегиональных — не менее 1,7 млн человек. Потребность во флоте для местных перевозок оценивается в 186 воздушных судов.

Минтранс совместно с Минвостокразвития и регионами Дальнего Востока определил маршрутную сеть перевозчика. Она включает 535 направлений, в том числе 100 межрегиональных и 435 местных маршрутов.