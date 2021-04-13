"Многочисленные проверки российскими экспертами подтвердили соответствие систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-Эль-Шейх требованиям антитеррористической безопасности. Аэровокзалы технически оснащены в достаточной степени, а персонал служб авиационной безопасности хорошо подготовлен, чтобы обеспечить необходимый уровень защищенности российских туристов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "технических препятствий к возобновлению рейсов российских авиаперевозчиков в эти аэропорты не осталось".

"Технические требования соблюдены. Начали прорабатываться вопросы с перевозчиками, изучаются возможности для восстановления в летнем расписании чартерных рейсов на эти курорты из российских городов. Это может быть осуществлено в течение нескольких недель после того, как будет принято решение о возобновлении полетов", — сказал источник.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортами, а также рассчитывает, что чартерные рейсы в Египет будут возобновлены в ближайшее время.

В понедельник Оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. По оценке Ассоциации туроператоров, в Турцию на этот период было продано около 600 тыс. путевок, в Танзанию — около 7 тыс.