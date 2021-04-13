На вопрос, связано ли решение ограничить полеты в Турцию и обратно с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке Украины, есть ли в этом решении политическая подоплека, Песков сказал: "Нет. Ситуация носит исключительно эпидеомиологический характер, решение связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции".

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в понедельник принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки.