"Крым и Краснодарский край принимают в разы больше российских туристов, чем вся Турция целиком, поэтому значительного влияния данные изменения на спрос на отдых в нашем регионе не окажет, возможно лишь дополнительное увеличение спроса", — сказал Волченко.

При этом, по мнению министра, в ограничениях "нет ничего хорошего". "Надеемся, что они побыстрее будут сняты, и туристический бизнес во всем мире будет дышать свободно, и возможности для путешествий будут восстановлены. А наша задача — создать для туристов условия для комфортного и качественного отдыха", — добавил он.

Спикер крымского Госсовета Владимир Константинов призвал подготовиться к возможному росту спроса.

"Закрытие Турции — это шанс для нашего крымского турбизнеса. Нам крайне важно подготовиться к этому потоку отдыхающих, сделать так, чтобы те, кто попадет к нам, в следующий раз целенаправленно выбирали наши курорты, а не турецкие", — сказал он на заседании президиума парламента.

Как сообщалось, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией из-за ситуации с коронавирусом.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов. Это на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что Крым может принять в этом году на 10-15% больше туристов, чем в "доковидный" 2019 год. Спрос на майские праздники уже превысил показатели позапрошлого года, многие гостиницы закрыли продажи, заявляли эксперты.