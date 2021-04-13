«Обе эти страны, и Турция, и Танзания, это были единственные страны, куда массово выезжали россияне в последние месяцы для отдыха. И эти страны принимали чартерные программы туроператоров. После вчерашнего объявления у нас не осталось стран, куда организуются чартерные программы для российских туристов. Есть направления, которые могли бы заменить эти две страны. Это Кипр, Греция, Египет, который всегда был альтернативой Турции в различные сезоны. Возможно, Тунис как направление для чартерного выезда», — сказал он на онлайн пресс-конференции во вторник.

По словам Игнатьева, РСТ обратится в органы власти с просьбой рассмотреть возможность открыть другие направления массового выезда для российских граждан и разрешить туда организацию чартерных программ.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в понедельник принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. По оценке Ассоциации туроператоров, в Турцию на этот период было продано около 600 тыс. путевок, в Танзанию — около 7 тыс.

Напомним, что для российских туристов сейчас открыты ОАЭ, Мальдивы, Куба, Шри-Ланка, Сербия, Сейшельские острова. Также открыт Кипр, но туда нет прямых рейсов. Греция с 14 мая планирует открыть для россиян въезд без карантина, но с ПЦР-тестом, справкой об антителах или прививочным сертификатом. С этой страной есть прямое авиасообщение и туда можно получать визы. До 14 мая действует квота в 4 тыс. человек в неделю. Все эти направления доступны только на регулярных рейсах.