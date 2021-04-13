«То обстоятельство, что про Египет сказал Лавров, создает почву под ногами. И впервые за очень много лет есть надежда, что действительно в скором времени объявят об открытии прямых рейсов на курорты Египта. До сих пор все разговоры были инициированы египетской стороной, министерствами туризма или транспорта. И они никогда не подкреплялись с российской стороны. Сейчас мы видим немного другую ситуацию и я считаю, что да, Египет могут открыть в ближайшее время. Но надо дождаться официального объявления даты открытия сообщения с курортами», — сказала она.

Ломидзе напомнила, что за последние несколько лет в Египет выезжало не менее 12-15 российских инспекций, которые проверяли, что было сделано египтянами по улучшению безопасности в аэропортах.

«Последняя была в феврале, и тогда египтяне объявили, что все хорошо, претензий нет, с 28 марта полетят чартеры. Информация не подтвердилась, но, по данным наших источников, февральская инспекция осталась более удовлетворена тем, что было сделано, чем все предыдущие. Это тоже дает нам надежду, что возможно открытие в ближайшее время», — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что Египет готов к приему российских туристов и в стране действуют жесткие антиковидные ограничения.

«Они предпринимают нечеловеческие меры безопасности по обеспечению санитарных норм. У них действуют ограничения по приему туристов в каждом отеле не более 50%. Они ждут на низком старте, и неубиваемая надежда египтян, что, наконец, наши туда поедут, прямо даже вдохновляет. И я думаю, что они смогут порадовать ценами, если откроется прямое авиасообщение», — сказала Ломидзе.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортами, а также рассчитывает, что чартерные рейсы в Египет будут возобновлены в ближайшее время.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, которым туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Санкт-Петербург. За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз они оказывались недостоверной.