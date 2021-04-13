«С одной стороны, рынок готовился к этому решению неделю с 6 апреля. Но это все равно стало шоком, так как объем очень большой, и рынок сейчас находится в тяжелом положении. С огромным количеством туристов придется разруливать ситуацию. 533 200 человек — это объем большинства туроператоров, не включая мелких и нишевых туроператов по всей стране. Это люди, которые приобрели туры с вылетами в период с 15 апреля по 1 июня. Общая стоимость туров — 350 млн евро, но не все эти деньги внесены в полном объеме. Внесено, по нашим подсчетам, 35 млрд рублей», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

Ломидзе уточнила, что многие россияне покупали билеты на регулярные рейсы в Турцию и сами организовывали поездки. Таким туристам авиакомпании уже предложили ваучеры, которыми они смогут потом воспользоваться.

«Но две трети, если не три четверти — это организованный турпоток. Вариантов у туристов сейчас немного. Один — перебронироваться на другое направление, если туроператор может это предложить. Перебронироваться на другую дату в июне-августе — это очевидное и, видимо, будет самое распространенное предложение. Кто-то захочет, чтобы им вернули деньги желательно мгновенно. И здесь будут проблемы, так как процедура будет долгой», — добавила представитель АТОР.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в понедельник принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки.