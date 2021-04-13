"Осуществлять бронирование мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг с 27 мая 2021 года, с учетом эпидемиологической ситуации на территории Республики Крым и при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", — говорится в документе, размещенном на сайте республиканского правительства.

При этом уточняется, что отряды могут быть сформированы только на 75% от возможного. При заезде в оздоровительные организации нужно будет предоставлять результат тестирования на коронавирус.

Около года отдых в детских лагерях полуострова был запрещен. В середине лета прошлого года было сделано исключение: они смогли принимать жителей Крыма, Севастополя и Арктической зоны. "Артек" возобновил прием детей из всех регионов раньше — в январе.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Сейчас запрещены массовые мероприятия, ограничена работа кинотеатров и ресторанов, закрыты хостелы. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 39 тыс. человек, более 1,1 тыс. пациентов умерли.