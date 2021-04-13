По ее данным, внутрироссийские перевозки сократились на 4% — до 202,9 тыс. человек, международные — почти вдвое, до 1,8 тыс. человек.

Авиакомпания за три месяца выполнила 3,268 тыс. рейсов (снижение на 37,7%), из них 41 международный (снижение на 96,3%), 3,227 тыс. — внутренних (снижение на 23,2%).

Объем грузов и почты составил более 1,3 тыс. тонн (увеличение на 10%).

Как сообщалось, снижение показателей авиаперевозок "Авроры" в прошлом году произошло из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2020 году "Аврора" перевезла почти 796 тыс. пассажиров, что в два раза меньше, чем в 2019 году.

Владельцем "Авроры" является правительство Сахалинской области, которому ПАО "Аэрофлот" в конце 2020 года передало ее контрольный пакет акций (51%). На базе "Авроры" планируется создать единую дальневосточную авиакомпанию. Флот авиакомпании насчитывает 20 самолетов, включая девять A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.