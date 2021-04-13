По ее словам, точной цифры, сколько жителей Хабаровского края приобрели путевки в Турцию на апрель-май, у нее нет, однако это направление было популярным у жителей региона, так как другой альтернативы отдохнуть за рубежом у хабаровчан нет.

Ранее сообщалось, что три авиакомпании — AZUR air , Nordwind Airlines и Royal Flight с конца апреля планировали начать чартерные перевозки из Хабаровска в Анталью.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией. Туроператорам планируют оказать меры поддержки.

Российские власти рекомендуют туристам, которые приобрели путевку в Турцию с вылетом до 1 июня, поменять направление отдыха либо перенести поездку на более поздние даты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.