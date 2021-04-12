"Россия направит делегацию для оценки мер в туристических регионах", — приводит телеканал TRT слова министра.

Он выразил надежду, что после такой инспекции позиция российской стороны может измениться.

Ранее сообщалось, что Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы и в Турцию.

Турция была одной из первых стран, куда РФ разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте прошлого года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.