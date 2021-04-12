"Обмен авиабилетов "Аэрофлота", включающих рейсы между Москвой и Стамбулом/Антальей или между Санкт-Петербургом и Антальей, по которым перевозка уже началась, но обратный перелет на участке между Москвой и Стамбулом/Антальей или Петербургом и Антальей оформлен на даты между 15 апреля и 1 июня, мы предложим переоформление на новые даты — 13 или 14 апреля — без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление, в том числе через Москву для перевозок между Петербургом и Антальей", — сказал Демин.

Возврат авиабилетов, включающих рейсы между Москвой и Стамбулом/Антальей/Бодрумом/Даламаном, а также между Петербургом и Антальей на даты между 15 апреля и 1 июня, будет осуществлен без применения штрафных санкций, добавил Демин.

"13 и 14 апреля мы продолжим выполнение полетов из Москвы в Стамбул (5 рейсов в день) и Анталию (2 рейса в день) и обратно по действующему расписанию. При необходимости мы готовы увеличить предложение билетов для возвращающихся пассажиров путем замены типа воздушных судов на широкофюзеляжные", — отметил Демин.

Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня этого года, сообщила ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб при правительстве по борьбе с COVID-19.