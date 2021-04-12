"Если говорить о тех странах, с которыми у нас открыто сообщение, то из 30 таких стран в 21 за прошедшие две недели мы видим дестабилизацию ситуации определенную", — сказала Попова.

"Но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике. Если в РФ 45 случаев (коронавируса) на 100 тысяч населения, то в Турции этот показатель составил 455 на 100 тысяч за 14 неделю текущего года", — рассказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, в целом по состоянию на первую декаду апреля текущего года, рост заболеваемости наблюдается во многих странах ЕС.

"А также на африканском континенте, на американских континентах и в Азии. То есть стабилизации в мире пока не наблюдаем", — добавила Попова.